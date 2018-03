Túlvállalta magát Ördög Nóra, időt kér

A Bajusztria vlog nézői újabb epizód nélkül maradtak, tőlük kér egy kis időt, türelmet Ördög Nóra.

"Köszönöm a türelmeteket a Bajusztriával kapcsolatban. Ez maga az életem: sok feladatot vállalok, többet, mint amit elbírok vagy amit egyesek szerint kellene. Nehezen mondok nemet, visz a lendületem előre. Mindig úgy érzem, ez még menni fog, és lehet, hogy megy is, de nem mindegy, milyen áron. Otthon nehezebb priorizálni. Sokszor helyezem a gyerekeim elé, hogy megfeleljek másoknak, nektek is, akik várjátok az újabb epizódokat" - írta oldalán.

