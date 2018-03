Süsü, Futrinka utca, Mazsola és Tádé: melyik volt a kedvence?

190 ezer voks körül jár a legjobb magyar rajfilmes szavazásunk, viszont most a kedvenc báb- és gyurmafilmekre vagyunk kíváncsiak. Szavazzon!

A magyar bábfilmgyártás igen termékeny volt a hatvanas-hetvenes években, sok mai felnőtt nézte az akkori sorozatokat az Esti mese kínálatában is. Az első a Mi újság a Futrinka utcában? volt, a Mazsola pedig 55 éve indult a Magyar Televízióban, Bálint Ágnes írása alapján. 1967-ben már két újabb bábfilm bukkant fel az akkor még fekete-fehér képernyőkön, ekkor született Csupafül, illetve a Rémusz bácsi meséi - ezek is már túl vannak az ötvenen. Önnek most nincs más dolga, mint szavazni: és tekintettel arra, hogy nem csak egy kedvencünk volt, akár öt voksot is leadhat!