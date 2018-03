Bizony, már 13 éve megy az Odaát horrosorozat, és amikor fáradni látszik, mindig lépnek valamit a készítők, hogy a tévézők ne hagyják magukra a démonokkal, szellemekkel, alakváltókkal, az Antikrisztussal és még ki tudja mivel küzdő Jared Padaleckit (Sam Winchester) és Jensen Acklest (Dean Winchester). Most például animációs rész készült, nem is akárkikkel, hanem az itthon is jól ismert Scooby Doo karaktereivel. Nézze, alább a trailer!