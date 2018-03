Felháborodva üzent a megasztáros Varga Feri és a várandós Balássy Betty

Varga Feri és párja, Balássy Betty közösségi oldalukon akadtak ki, a várandós énekesnő arról írt, hogy terhessége miatt mondták le pár helyszínen a szerepléseiket. Nem ért egyet ezzel a megkülönböztetéssel, felháborodva üzent.

"Felháborító, hogy mai világban azért mondanak le szerződéses fellépéseket, mert babát várunk, mondván, én nagy pocakkal ne ugráljak ott a színpado! Először is, én nem ugrálok a színpadon, hanem énekelek! Másodszor, mindkét gyerkőcnél az utolsó trimeszterig dolgoztam, ezt mi saját magunk el tudjuk dönteni, hogy meddig az addig! Soha nem vállaltunk olyan fellépést vagy mondtunk le, amit nem tudtunk teljesíteni! Hogy a fenébe képzelik ezt? Lassan bűn lesz a gyerekvállalás? (...) Mi az, hogy valaki nagy hassal ne jöjjön ide? Mit fognak szólni az emberek?" - írja az énekesnő az oldalon.