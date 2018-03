A 10 legszörnyűbb próbálkozó az énekes tehetségkutatóból

Március 11-én elrajtolt az American Idol 16 évadja, nosztalgiázzunk a legrosszabbakkal!

Visszatért a tévébe az American Idol, a 16 évad jön, első ízben adja a formátumot az ABC. Ryan Seacrest a műsorvezető.

Mint írtuk, az első válogatón talán a floridai Orlandóból származó 15 éves lány, Alyssa Raghu nyűgözte le legjobban a Katy Perryből, Lionel Richie-ből és Luke Bryanből álló zsűrit. Az ifjú énekesnő Ariane Grande egyik slágerét, az Almost Is Never Enough-ot adta elő, hallgassa meg ön is, egészen remek.

Vidám, egyben valahol mégis hátborzongató pillatokért viszont érdemes megnézni az alábbi videót, amely a tíz legborzasztóbb énekes produkcióját mutatja be röviden. A 9. helyezett kétségbeesett kornyikálásra Simon Cowell annyit mond, hogy az már nem is emberi volt, a 8. helyre rangsorolt cowboykalapos hölgy tipegő-topogó tánccal kísért előadása pedig szintén megér egy fél percet, mintha ördög szállta volna meg.

A 6. helyre rangsorolt, kizárólag a jobb kezével táncoló ifjú hölgy produkciója alatt két zsűritag is megszakad a röhögéstől (elég lelombozó lehet így a színpadon állni, hogy láthatóan vihognak az emberen), az 5. pozícióban látható-hallható úriember pedig úgy énekel, ahogy egy nagyon részeg és egy nagyon álmos ember szokott úgy éjjel háromkor, a körúton, egy kukának dőlve.

Nézze csak: