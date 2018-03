Elindult az ABC-n a két év kihagyás után feltámasztott American Idol, az első válogatón talán a floridai Orlandóból származó 15 éves lány, Alyssa Raghu nyűgözte le legjobban a Katy Perryből, Lionel Richie-ből és Luke Bryanből álló zsűrit. Az ifjú énekesnő Ariane Grande egyik slágerét, az Almost Is Never Enough-ot adta elő, hallgassa meg ön is!