Top 10: minden idők legdrágább tévésorozatai

Jelenleg a Trónok harca az egyik legdrágább sorozat, egyetlen epizód előállítási költsége nagyjából 10 millió dollárnál, 2,4 milliárd forintnál jár. A széria ezzel is csak az ötödik lett minden idők legköltségesebb tévés produkciói között, vajon mik kerültek elé? Galériánkból kiderül.

Manapság a tévésorozatok is egyre több pénzből készülnek, cserébe viszont általában jobb minőséget is kapunk, például a Trónok harcá-n is látszik az epizódonként ráköltött 10 millió dollár. Persze voltak már korábban is nagy volumenű próbálkozások, de jelenleg is akad olyan széria, amelynek még ennél is többe kerül egy része.

Sok esetben a látványvilág, máshol a színészek fizetése viszi el a nagy pénzt, a Jóbarátok utolsó évadja például hiába játszódott jórészt stúdióban, a hat főszereplő fejenként 1 millió dolláros gázsija eléggé megdobta egy-egy epizód költségvetését.

A DigitalSpy összeszedte minden idők 15 legdrágább sorozatát, ebből az utolsó ötöt eláruljuk most, a többi galériánkból, a fenti képre kattintva kiderül. Íme, a "sereghajtók" a listáról: