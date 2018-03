Az utolsó pillanatban szállt el az 50 millió az Áll az alkuban

Pár perccel a vége előtt reális esélye volt Péternek az 50 millióra, de hamar 1, majd félmillió lett belőle.

Már csak 3 táska volt benn: az 50 milliós, a 8 milliós és egy 1 milliós, azaz igen jól (sőt, csodálatosan) állt a március 13-i adásnap játékosa.

Ekkor balszerencsésen kilőtte az 50 milliós pakkot, majd érkezett egy 2,9 milliós ajánlat az „igazgató úrtól." Mivel korábban már volt egy 4 milliós ajánlat is, erre is nemet mondott Péter, aki eztán hosszan elemezte, mi is lehet a jó megoldás.

Sok beszédnek sok az alja, a végén rossz számot mondott be, kilőtte a 8 milliót is – így lett a majdnem 50 millió forintból 1 millió mindössze pár perc alatt.

Az excentrikus fiú még azon morfondírozott, hogy az újrajátszás lenne talán a legjobb, de sikerült még rátalálnia a felezőre, így a végén lett 500 ezer a jussa, pedig egy karnyújtásra volt a nagy vagyon.