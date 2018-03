Nicole Kidman csúnya bűnügybe keveredett

Nicole Kidman ismét a Hatalmas kis hazugságok alkotójával dolgozik egy sorozaton, amely ráadásul szintén az HBO-n lesz látható.

A Hatalmas kis hazugságok-at is jegyző David E. Kelley újra Nicole Kidmannel dolgozik az HBO-nak, együtt készítik a The Undoing című sorozatot Jean Hanff Korelitz könyve, a You Should Have Known alapján.

A történet középpontjában egy menő terapeuta áll, akinek nemsokára megjelenik a várva várt könyve – közben azonban az élete darabokra hullik: egy erőszakos haláleset után a férje eltűnik, ő pedig egyedül marad a fiával.

Kidman mostanában kapott rá a tévézésre, az 1989-es Bangkok Hilton után csak tavaly vállalt újra tévés munkát, akkor A tó tükré-ben és a Hatalmas kis hazugságok-ban is láthattuk, utóbbiért Golden Globe- és Emmy-díjat is kapott.