Sztárok, akik a testükkel kezdtek el pénzt keresni

Tudunk jó pár későbbi hírességről, aki pincérnőként kezdte, közülük nem egy a melleit is nap mint nap bevetette, hogy több borravalóhoz, netán előléptetéshez jusson. Számos, ma már ismert nő dolgozott korábban a Hootersben, az 1983-ban alapított étteremhálózatban, ahol a pincérnők jelentős dekoltázsa mindig is jóval nagyobb vonzerőt jelentett az ételkínálatnál.

Egy ideig Budapesten is működött a Hooters, amelynek ma nagyjából 430 étterme van szerte a világon. A „mell” és az „étterem” szavak összevonásával „breastaurant”-nak is hívott helyek lényege, hogy a pincérnők falatnyi ruhában, jókora dekoltázzsal szolgálják ki a vendégeket, a munkaköri leírás szerint direkt flörtölnek is velük. Az 1983 óta létező étteremlánc jó pár mostani sztárt és celebet is foglalkoztatott korábban, közülük mutatunk be párat.

