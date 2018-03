Dirk Gerkens: 15 csatornája lesz a TV2 Csoportnak az év végére

A rohamosan átalakuló médiafogyasztási szokások közepette is megtalálják majd a helyüket a tévétársaságok - legfeljebb más felületeken és másként fogják eljuttatni a tartalmaikat a nézőkhöz. Ez volt az egyik tanulság a VII. Országos Nagykereskedelmi és Gyártói Konferencián, amelyen alapvetően a nagykerek számára releváns marketingtrendekre helyezték a hangsúlyt. A másik slágertéma az influencerekkel való együttműködések hatékonysága volt. Alaptételként megállapítható, hogy a kevesebb sokszor több, azaz nem feltétlenül a legnagyobb eléréssel bíró Youtube-ereken és társaikon van a hangsúly.

A tévé még mindig életben van és bőven életben is marad - jelentette ki Dirk Gerkens, a TV2 Csoport vezérigazgatója a Nagyker Konferencián arra a kérdésre, hogy vajon megéri-e 2018-ban a tévében hirdetni. Hozzátette, hogy a magyarok átlagosan napi 4 órán keresztül ülnek a tévé előtt, vagyis továbbra is erős elérést biztosít ez a felület, "még mindig itt a legvonzóbb hirdetni". Ráadásul olcsó, különösen, ha a régió piacaival hasonlítjuk össze - a csehekhez képest harmadannyiba kerül egy tévéhirdetés Magyarországon.

Gerkens szerint változnak a tévénézési szokások is: egyre inkább az okoseszközök kerülnek előtérbe. "Ugyanolyan változáson megyünk keresztül, mint annak idején a zenei ipar, amelyik a CD-t hagyta maga mögött és a digitális formátumokra váltottak" - mondta. Szerinte a social media inkább a televízió kiegészítéseként működik és fog működni a jövőben is, "nem hiszem, hogy fenyegetésként, vagy versenytársként kellene rá tekintenünk."

Az év egyik legnagyobb dobásának nevezte az OTT platform (vagyis over-the-top - tévés, filmes tartalom a neten) beindítását, ami náluk elsősorban a sportra fog koncentrálni a csoportnál. Ha pedig sport: a Spíler névre keresztelt sportcsatornából idén már hármat üzemeltetnek majd. "Egyértelműen a prémium tartalmon van a hangsúly, nem is annyira a felületen. Ezért is fontos, hogy nálunk vannak a Bajnokok Ligája, Premier League exkluzív jogai. Szeretnénk lehetővé tenni, hogy a nálunk lévő prémium kontentet bárhol fogyaszthassák - buszon, otthon".

A főszervező, Jagodics Rita kérdésére Gerkens elmondta, hogy "továbbra is a tévé marad a legnagyobb elérést biztosító médium. Elég csak arra gondolni, hogy tavaly is 7 százalékkal nőtt a tévé piaca. A print szektortól is vonzottunk el nézőket, ám ezzel együtt gyorsan nő a digitális szegmens, ezért fontos, hogy annak is részesévé váljunk, amennyire csak lehet. Hiszen a gyerekek és a fiatalok már nem értik azt a koncepciót, amely szerint mondjuk este hétig várniuk kell azért, hogy valamit megnézhessenek. Azonnal szeretnének tartalmat fogyasztani, megállítani, visszatekerni."

"Mit tett azért, hogy felhúzza a tévét?" - hangzott el a kérdés Jagodics Ritától, amire Gerkens először csak felnevetett. "Azt kell mondanom, hogy nem volt jó állapotban a TV2, ami azért részben a saját hibám volt, hiszen 17 évig az RTL-nél dolgoztam és keményen gyalultuk a TV2-t. Most ugyanez van csak fordítva. Elég hamar elég jó eredményeket értünk el."

A vezérigazgató egyik legfontosabb lépésének tartotta azt, hogy érkezése után lecserélt szinte mindenkit, ugyanis "a legfontosabb gond az emberekkel volt, illetve a mentalitásukkal. Ha minden nap veszítesz, akkor egy idő után elhiszed, hogy egy lúzer vagy." Hozzátette, hogy azért ez mára megváltozott: 2 év után társ-piacvezetővé váltak. Ráadásul egy nagyon nyereséges év lesz az idei, amire talán 10 éve nem volt példa - vélte.