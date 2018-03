Magyar sztárpárok, akiknél a 20 év korkülönbség sem akadály

Itthon sem ritka, hogy idősebb színésznők, énekesnők jóval fiatalabb partnerrel mutatkoznak, a korkülönbség 10-20 év is lehet, erről korábban már írtunk, és be is mutattuk a párokat. Most azokat a sztárpárokat szedtük össze, akiknél szintén nagy a korkülönbség – viszont ezúttal a férfi javára. Pintér Tibor Tenya épp azt várja, hogy barátnője leérettségizzen és hozzá költözzön, Cooky és 27 évvel fiatalabb párja már első babájuknak örülnek, és ott van Delhusa Gjon is, aki 44 évvel fiatalabb nőbe szeretett bele.

Pintér Tibor és barátnője, Frida

Frida még csak 20 éves, most fog érettségizni, utána a tervek szerint összeköltözik párjával, a 44 éves Tenyával. A színész és párja közt nemrégiben több viszály is volt, a nagy nyilvánosság előtt akkor kaptak össze, mikor a dzsungelben randira hívta (az egyébként 19 éves) Tóth Andit, akit a reality ideje alatt többször próbált meghódítani. A fiatal barátnő akkor szakított is, de itthon újra összemelegedtek, a napokban beszéltek közös terveikről.

„Immár egy éve vagyok szerelmes Fridibe, aki most fog érettségizni egy vidéki gimnáziumban. Talán soknak tűnhet a köztünk lévő korkülönbség, de a színészek világában ez egyáltalán nem számít egyedi esetnek. A legnagyobb példaképeim is rendre húsz, harminc, sőt negyven évvel fiatalabb lányokkal élték le az életüket” – mondta nemrég.

Cooky és párja, Debóra

A szerelmesek A Nagy Duett forgatásain ismerkedtek meg, ahol Cooky zsűritagként, a lány pedig stábtagként dolgozott. Sokakat meglepett, amikor a rádiós bejelentette, hogy 27 évvel fiatalabb szerelme gyereket vár. A kis Kevin január 23-án született, azóta pedig boldog családi fotókkal árasztják el oldalaikat.

Cooky korábban azt is elárulta, hogy a lány az érett gondolkodásával fogta meg, és Debóra sokkal talpraesettebb és határozottabb, mint azt a külső szemlélők ránézésre gondolják.

