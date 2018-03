Mi történt a Sliders hőseivel?

A mai harmincasok számára talán hihetetlen, de a Sliders már tizennyolc éve véget ért – a szereplők egy részéről viszont azóta sem hallhattunk sokat. Nézze meg galériánkban, miként változtak a színészek az évek során, vannak, akikről egészen friss képet is találtunk!

A Sliders eredetileg 1995 és 2000 között ment, itthon is többször, több csatornán láthattuk. Az alaptörténet szerint Quinn Mallory, a fizika szakos egyetemista felfedezi a párhuzamos világok közti átjárás lehetőségét, és egy óvatlan pillanatban át is ugrik egy másik dimenzióba – barátjával, Wade Wellesszel, professzorával, Maximillian Arturóval és az épp arrafele kocsikázó énekessel, Rembrandt Brownnal együtt. Kattinson a képre galériánkért!

A gond csak az, hogy a rendszer még igen instabil, így Quinn és társai véletlenszerűen utazgatnak a világok között, nem tudják direkt hazafelé venni az irányt. A csúszkálás (ahogy ők nevezik) természetesen számos izgalmas kalanddal jár, többször összefutnak más személyiségű alteregóikkal, és persze mindig másféle világba kerülnek: van, ahol még nem haltak ki a dinoszauruszok, máshol a nők irányítanak mindent, vagy épp a kommunisták vannak hatalmon – a lehetőségek száma gyakorlatilag végtelen, és ezt a készítők ki is használták öt évadon keresztül.

Hová tűntek a szereplők?

Az abszolút főhőst, Jerry O'Connellt több sorozatban is láthattuk a Sliders óta, idén a Carter címszerepét vállalta el, korábban hosszabban szerepelt például a Jog/Ászok-ban, az Égető szerelem-ben.

A professzort alakító John Ryhs-Daviest is szívesen foglalkoztatják, ebben az évben is még vagy hat játékfilmre számíthatunk tőle. A Gyűrűk Ura-trilógiában ő volt Gimli, a Shannara: A jövő krónikájá-ban nyolc epizódban játszott, a hangját is szívesen kölcsönzi különféle produkciókhoz.

Wade-nek, Sabrina Lloydnak már nem megy ennyire jól, az Ed-ben és a Gyilkos számok-ban még komolyabb szerepe volt, de aztán inkább úgy döntött, hogy elvégzi az egyetemet, utána pedig Ugandában is élt két évet. Legutóbb a 2013-as A másik csaj-ban láthattuk, de már előtte is három év telt el két munkája között.

Az egykori Rembrandt, a most 64 éves Cleavant Derricks már korábban felhagyott a színészettel, a Miami végveszélyben című, 2011-es tévéfilmben jelent meg utoljára.

A negyedik évadra Wade-et és a professzort Quinn öccsére, Colinra, illetve egy Maggie nevű nőre cserélték le. A Colint megjelenítő Charlie O'Connell a valóságban is Jerry O'Connell öccse, őt azonban a Sliders után csak kisebb szerepekben láthattuk a tévében, legutóbbi filmje, a 2017-es A Curry on an American Plate sem kapott túl nagy visszhangot.

Maggie-nek, Kari Wuhrernek rengeteg szinkronszepe van, színészként viszont elkerülik a nívós munkák: olyan alkotásokban fordult meg, mint a Mérges pókok, a Hellraiser: Halálos, az Alien tornádó vagy a Sharknado 2: A második harapás.