Sztárok, akik nem árulják el a szexuális irányultságukat

Néhány sztár a hetero-, homo-, netán biszexuális jelzőt már elavultnak gondolja, nem szívesen aggat magára a szexuális irányultságára vonatkozó címkéket. Van, aki mindkét nemhez vonzódik, női és férfi partnere is nem egy volt, más egyszerűen szűklátókörűségnek tartaná, ha heteróként vagy melegként hivatkozna magára. Íme, pár világszerte ismert ember, aki kerüli a skatulyákat.

Josh Hutcherson

Az éhezők viadala Peetája „jórészt heteró”-nak vallja magát, erről az Out magazinnak mesélt hosszabban 2013-ban. Azt mondta, sokszor megakad a szeme férfiakon is, pedig nem akarna velük ágyba bújni, igazából a nőket szereti – de úgy véli, szűklátókörűségre vallana, ha száz százalékig heteróként határozná meg magát. Volt amúgy két meleg nagybátyja is, akik mindketten AIDS-ben haltak meg a kilencvenes években, Hutcherson sajnálja, hogy soha nem találkozhatott velük.

Lapozzon, minden oldalon bemutatunk egy újabb sztárt, aki nem hajlandó meghatározni a szexuális irányultságát!