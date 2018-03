Elfeledett magyar tévésorozatok, 3. rész: Pityke

208 ezer szavazat fölött jár magyar rajzfilmes szavazásunk, amely hamarosan le is zárul, és eredményt hirdetünk. Pityke 500 voks alatt toporog, csak 2% körüli eredménye van, ennél talán többet érdemelt volna. Cikksorozatunk harmadik darabja.

A nagy kereskedelmi tévék 1997-es indulása előtt az MTV-nek vetélytársa nem volt, kényelmesen gyárthatott sorozatokat – legfeljebb ha nem volt olyan jó, csak 2-3 millió ember nézte (manapság már 1 millió is nagyon szép szám hazai széria esetében). Szavazásunk során a tévés rendszerváltás előtti időszak animációs műveire kérdeztünk rá. Az kiderült, hogy a Kíváncsi Fáncsit elfelejtették a tévézők (itt írtunk róla hosszabban), majd a vert mezőnnyel folytattuk, a Leo és Fredet is bemutattuk, ez is többet érdemelt volna, mint pár száz szavazat. Jöjjön Pityke, aki szintén nem került be a top 10-be!

Kovács István, Horváth Gita és Peterdi Pál írták, a zenét Wolf Péter szerezte, Maros Zoltán volt a rendező, Pityke őrmester szinkronhangját Kern András, Kukucsét Kovács Krisztián adta. A sztoriban a minden feladatot megoldó, szimpatikus rendőr és a gyerekcsapat voltak a főszereplők, de a két kutya, Marcipán és Csusza is rokonszenves, vicces karakter volt, könnyű volt megszerettetni őket a gyerekekkel.

13 rész készült 1979-ben, 1981-ben került először képernyőre. Mivel az MTV mellett megrendelő volt a Belügyminisztérium, így nem csoda, hogy majdnem minden epizód tartalmazott valami fontos üzenetet a gyerekek számára. Ne másszanak be elhagyott barlangba, mert csak baj lehet belőle, ne engedjenek be idegeneket a lakásba, ne dőljenek be furcsa látogatók trükkjeinek, ne csobbanjanak elhagyott bányatóba.

A Kukucs-barlang című epizódban az őrs kirándulni megy, de két gyerek bemászik egy barlangba, ott lezuhan egy lukba, komoly bajba kerül. Szerencsére egy nevére hallgató denevér és egy adó-vevő segítségével kijutnak, sőt, a végén hősök lesznek, mert leleplezik az abban a barlangban megbúvó dilettáns betörőt. Azt most hagyjuk, hogy működött harminc éve egy walkie-talkie mélyen a föld alatt, ez végül is csak mese.

Sok mai felnőtt emlékszik a modern rendőrőrsre, amely kinézete bőven meghaladta korát, Pityke menő motorjára, ahol elhangzott a „Marcipán fiam, szirénát!" felszólítás: a kutya adta a sziréna hangját. Így volt ez a Rabló-pandúr című epizódban is, amelyben két rosszarcú zsivány ellóg egy halom pénzzel és egy furgonnal. Mondani sem kell, hamar a horogra akadnak a gyerekek segítségével.

A harmadik részben azonban nem Kukucs és haverjai segítenek a rend derék őrének, hanem Csusza és Marcipán, a két kutya segítségével fogja el a gazembert a napszemüveges, pénzt égető, unatkozó milliomost alakító Pityke. A gyerekeket óvó-féltő üzenetek ismét előjönnek a későbbiekben, a Nyár veszélyei például arról szól, hogy több mint veszélyes rozsdás daruról fejest ugrani elhagyott, koszos bányatóba, mert az alján rengeteg éles fémtárgy, esetleg régi bomba is található. Még jó, hogy előkerül a dekoratív Kati, a jó csaj a sorozatból:

A Pityke a maga korában egy szórakoztató rajzfilmsorozat volt, jól kifundált karakterekkel, édes, civakodó kutyákkal, némi társadalmi mondanivalóval. A szórakoztatás mellett nevelni is akart egy picit, a 2%-nál talán többet érdemelt volna a szavazáson.

Lapozzon, és ingyen végignézheti az összes részt!