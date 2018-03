Máris át kell írnunk a tévés toplistát

A legdrágább sorozatok listája élmezőnyében lett némi változás.

Az Amazon 107 millió dollárt költött a The Man the High Castle második évadjára (produkciós és marketingköltségek), ezzel 11 millió körül van egy rész – jelentette a Variety. Ez nagyjából 2,7 milliárd forint, azaz a The Man the High Castle egyetlen epizódja többe kerül, mint a legnézettebb magyar sorozatok komplett évadjai.

Ezzel viszont át is alakult a nemrég leközölt toplistánk, mert az epizódonkénti 11 millióval ez a sorozat feljött a harmadik-negyedik helyre. Itt meg tudja nézni, melyik a top 10.

Egy korábbi Reuters-tudósítás szerint Az ember a Fellegvárban első évadja sem volt olcsó, de kijött 72 millió dollárból. A költségek tehát csak most szaladtak meg igazán, de az előfizetők száma is nőtt időközben.

Az ember a Fellegvárban (The Man in the High Castle) Philip K. Dick tudományos-fantasztikus regénye, 1962-ben jelent meg először, magyarul 2003-ban olvashattuk. A sztorija szerint a második világháborút Németország és a Japán Birodalom nyerte meg 1948-ban a szövetségesek ellenében. Az USA ebben három részre szakad, a nyugati part végig a japánoké, a keleti part náci német befolyási övezete lesz.