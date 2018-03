Pintért Tibor Tenya és a Nemzeti dal: szörnyű katyvasz lett

Pintér nem kis pátosszal és vehemenciával adta el a Nemzeti dalt, legalábbis annak sajátos átdolgozását. A lovas művész, aki tavaly tévés realityben igyekezett becserkészni a nála harminc évvel fiatalabb Tóth Andit, kiállt, és nagy hanggal elszavalta a költeményt, csak épp kihagyott egy versszakot, a másodikat: vagy nem tudott a létezéséről, vagy úgy gondolta, az nem is fontos egyáltalán (ez a „Rabok voltunk mostanáig" kezdetű). Vagy nem készült rendesen, vagy a művészi szabadság tette, de az első után a negyedik jön, majd a harmadik versszak, azaz csere is történt, nem csak eltűnés. Van gond a szöveggel is (eredetileg "Ki most, ha kell, halni nem mer"), de kicsire nem adunk.