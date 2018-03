Király Viktor magyar dalokkal törne Grammy-díjra

Király Viktor eddig főleg angol nyelvű dalaival ostromolta a hazai slágerlistákat, ám szeretne egyre inkább magyar dalokat készíteni, hogy ez összefügg-e legnagyobb álmával, a Grammy-díj elnyerésével, kiderül március 18-án a Sláger Témából a 103.9 Sláger FM-en.

Király Viktor a 2008-as Megasztár megnyerése óta is gyakorta résztvevője a dalversenyeknek. A Sláger Témában elárulja, hogy megcélozza-e negyedszerre is az Eurovíziós Dalfesztivált az eddigi három sikertelen próbálkozás után.

Kiderül majd az is Kalmár Tibor műsorában, miért is döntött úgy, egyre inkább szeretne magyar nyelven dalokat írni, persze nem felhagyva az eddig sikereket hozó angol szerzeményekkel sem. Hogy miért is a legnagyobb álma a Grammy elnyerése, arról is beszél majd vasárnap este a Sláger FM-en.