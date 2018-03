Nagy siker a feltámasztott sorozat, újabb 23 rész jön

Hosszabb második évad, és berendelt harmadik a felújított Will és Grace jussa.

Az NBC-nek – és ezek szerint a nézőknek – bejött a Will és Grace, annyira, hogy a csatorna már be is rendelte az új érából a harmadik évadot, 18 résszel, a második évad epizódszámát pedig 13-ról 18-ra növelte.

Ünnepelhet tehát Debra Messing, Eric McCormack, Sean Hayes, Megan Mullally, illetve a producerek, Max Mutchnick és David Kohan.

Tombol a remake-láz

2017-ben, közel harminc év után feltámadt a Dinasztia, folytatódott a Twin Peaks, tíz év után kapott új évadot a Will és Grace, 2018 januárjának végén pedig megrendelték a pilotot a Bűbájos boszorkák új verziójából, amely a hetvenes évek helyett napjainkban fog játszódni.

Feltámad az egykor kedvelt tinisorozat, a Roswell, és dolgoznak a Miami Vice rebootján is. Világosan látszik, hogy a hollywoodi tévéipar továbbra is szívesen nyúl vissza egykori sikerekhez, sok az évtizedes hibernáció utáni folytatás, vagy újragondolt széria, a remake, a reboot.

Itt írtunk arról, mi történt a feltámasztott Knight Riderrel, itt pedig az új Charlie angyalai bukását elemeztük.