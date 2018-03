Március 29-én debütál az AMC magyar adásán a The Terror című, Budapesten forgatott sorozat, amely egy rémálommá vált expedícióról szól, valós események alapján mutatja be, hogy a brit flotta miként próbált rátalálni az északnyugati átjáróra. Az átfagyott, kimerült legénységet itt ráadásul egy kitalált szörny is fenyegeti, többek között erről mesél egy magyar feliratos videóban a széria alkotója, Ridley Scott. Nézze csak!