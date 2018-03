Miért utálják egymást a Szex és New York színésznői?

A Szex és New York-ban Samanthaként látott Kim Cattrall jól kiosztotta egykori kolléganőjét, Sarah Jessica Parkert, amikor az részvétet nyilvánított egy családi tragédia idején. "Nincs szükségem a szeretetedre vagy a támogatásodra ebben a tragikus időszakban" – írta a színésznő. De honnan ez a gyűlölet? Mindig is ilyen rossz volt köztük a viszony?

Mint arról beszámoltunk, Kim Cattrall öccsét holtan találták, de a színésznő nagyon nem kért egykori kolléganője, Sarah Jessica Parker együttérzéséből. Parker korábban nyilvánosan fejezte ki az együttérzését a családi tragédia miatt, Cattrall azonban úgy vélte, csak azért írt neki, hogy megfeleljen a róla kialakított képnek, miszerint ő egy kedves, szeretni való nő.

A színésznő hipokritának nevezte Parkert, majd ezt írta: „Hadd tegyem nagyon világossá. (Ha eddig még nem tettem volna.) Nem tartozol a családomhoz. Nem vagy a barátom”. Végül megkérte egykori kolléganőjét, hogy ne használja fel az ő tragédiáját az imázsa építéséhez.

Persze a két színésznő viszálya – vagy legalábbis erősen terhelt kapcsolata – nem újkeletű, Cattrall a idén februárban is elmondta, hogy a Szex és New York-beli kolléganői közül egyikre sem tekintett soha a barátjaként. „Kolléganők voltunk, és ez egy nagyon egészséges meghatározás, mert határozott vonalat tudsz húzni a munkád és a magánéleted, a szakmai és a privát kapcsolataid között” – magyarázta.

Mi történt korábban?

Parker ehhez képest jó tíz éve még egy nagy, boldog családként tekintett a Szex és New York négyes fogatára, az Elle kérdésére úgy nyilatkozott, nemcsak hogy szereti, egyenesen imádja Cattrallt, nélküle nem lehetett volna teljes a sorozat, nélküle nem csinálták volna meg a szériát követő filmet sem – ami után jött aztán még egy 2010-ben.

Ugyanebben az évben még Cattrall is másképp nyilatkozott a Daily Mailnek, elege volt abból, hogy a Parker és közte lévő feszültséget emlegetik, úgy vélte, csak az emberek nem tudnak mit kezdeni azzal, hogy két erős nő jóban van egymással, miközben a közvélekedés szerint harcolniuk kéne. Azt azért elismerte, hogy Parker született vezető, határozottan, de kedvesen irányítja az egész csapatot.

Persze valószínűleg nem volt véletlen, hogy már akkor a viszályukról írt a sajtó, hisz Parker mindig is vezéregyéniség volt, már a második évad idején feltüntették a stáblistán executive producerként, ami miatt a kolléganőinél több pénzt is kapott. Ez – akkori beszámolók szerint – Cattrallt idegesítette a legjobban, állandóan fizetésemelést akart kiharcolni, amivel viszont a többi kolléganőjével utáltatta meg magát, az Emmy-díj átadóján állítólag már egyikük sem akart mellé ülni.

Cattrall még azért is a Szex és New York-ot, sűrű munkarendjét okolta, hogy nem lehetett gyereke, Parker viszont végig nem értette, hogy miről beszél – vagy legalábbis úgy tett, mintha nem értené. Szerinte sosem volt köztük harc, mert ő sosem válaszolt Cattrall beszólásaira, azt is sajnálta, hogy harmadik filmet már nem csinálnak közösen.

Akárhogy is, Cattrall másik kolléganője, Cynthia Nixon részvétnyilvánítását már köszönettel fogadta, a Szex és New York-ban Smith Jerrodot játszó Jason Lewis viszont egyértelműen Parker mellett állt ki, februárban a KTLA-nak úgy nyilatkozott, semmi rosszat nem tud mondani Carrie Bradshaw alakítójáról. Szerinte az embereknek nem szabad elfelejteniük, ha valaki egyszer kedves volt velük – ez legalább valamiféle tanulságként szolgálhat mindenki számára.