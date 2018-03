16 év után visszatér a gyilkossággal vádolt műsorvezető

Michael Barrymore visszatér arra a csatornára, ahonnan 2002-ben kirúgták, miután egy holttestet találtak a medencéjében.

A britek egykor igen kedvelt komikusa és műsorvezetője, a sokáig mellőzött Michael Barrymore visszatér korábbi anyacsatornája, az ITV képernyőjére, ő is megszólal egy húsvétkor adásba kerülő dokumentumfilmben.

A férfi más hírességekkel együtt idézi fel pályatársa, az 1995-ben meghalt Larry Grayson munkásságát, akivel több műsorban szerepeltek közösen.

Barrymore-t 2002-ben rúgták ki az ITV-től, miután a medencéjében találták meg Stuart Lubbock holttestét, akinek alkohol és drog is volt a vérében, illetve a végbélnyílása körül is voltak sérülések. A halál oka a boncolás szerint fulladás volt, de érthető módon a tévést is kapcsolatba hozták az esettel.

Ezzel együtt csak 2007-ben tartóztatták le, majd kellő bizonyíték hiányában szabadon engedték, a rendőrség azonban csak 2016-ban tisztázta hivatalosan – ám azóta sem nagyon láttuk a képernyőn.