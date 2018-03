Főszereplője nélkül is folytatnák a sorozatot

A Hawaii Five-0 főszereplője, Alex O'Loughlin kicsit elfáradt nyolc évad után, az is lehet, hogy kiszáll – a sorozatot azonban nélküle is folytatnák.

Alex O'Loughlin már korábban mondta, hogy a Hawaii Five-0-ból elég volt neki ennyi, a jelenlegi, nyolcadik évad után otthagyja a szériát – friss nyilatkozatai alapján viszont még meg is gondolhatja magát.

A színész a TV Line-nak elismerte, hogy igencsak elfáradt nyolc szezon, közel kétszáz epizód után, a mostani évadban esedékes rendezői debütálása is csak mértékkel adta vissza a lelkesedését. Mindenesetre most már újra el tudja képzelni, hogy a Hawaii Five-0 a továbbiakban is az élete része legyen, képes lesz nyugodtan visszatérni, csinálni tovább.

Akárhogy is, a krimisorozat alkotói készen állnak arra, hogy a főszereplő nélkül folytassák a történetet: Peter Lenkov író-producer úgy nyilatkozott, hogy amíg van elég néző, addig a széria is menni fog, az már O'Loughlin döntése, hogy részt vesz-e benne.