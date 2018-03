Egy hónapra jön egy kódolatlan sorozat- és filmcsatorna

Az AMC csatorna minden UPC Direct előfizető számára ingyenesen elérhető lesz a szolgáltató kínálatában, március 26-től egészen április 30-ig.

Az AMC csatorna március 26. és április 30. között minden UPC Direct előfizető részére elérhető lesz az 51-es programhelyen. Az AMC-n vetített sorozatok és filmek a UPC Direct Plus HD TV csomag előfizetőinek folyamatosan elérhetők - közölte a szolgáltató.

Március 29-én este mutatja be a csatorna a Budapesten forgatott sorozatot, a Terrort. A sztori elején a Brit Királyi Haditengerészet Terror nevű hajója jéghegynek ütközik az Atlanti- és a Csendes-óceánt összekötő északnyugati átjárónál - és innen jeges, dermesztő dráma várható.

Eddig még be nem mutatott részekkel folytatódik április 16-án a Fear the Walking Dead amerikai posztapokaliptikus horror dráma. Nem sokkal később, április 23-én folytatódik az Into the Badlands, a sorozat harmadik évadának világpremierjével. A harcművészeti témájú sorozat a néhány évszázaddal későbbi jövőben játszódik.