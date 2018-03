Az HBO GO-ra március 26-án, az HBO magyar csatornájára pedig március 30-án érkezik a Bizalom című sorozat, amely John Paul Getty unokájának elrablásáról szól. A sztorit nemrég láttuk filmen is A világ összes pénzé-ben, Danny Boyle ugyanezt most tíz részben meséli el. A könyörtelen milliárdost – aki nem hajlandó váltságdíjat fizetni – Donald Sutherland játssza, mellette többek között Hilary Swanket és Brendan Frasert is láthatjuk a szériában. Íme, a szinkronos előzetes!