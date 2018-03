Justin Bieberrel borzalom volt együtt dolgozni

Két komikus is kiakadt Justin Bieberre, Bill Hader és Jay Pharoah is azt mondta, hogy a Saturday Night Live vendégei közül az énekessel volt a legnehezebb együtt dolgozni.

A Saturday Night Live két állandó arca, Bill Hader és Jay Pharoah a Watch What Happens Live with Andy Cohen című műsorban vendégeskedett, itt kérdezte meg tőlük egy néző, hogy a zenész vendégek közül ki viselkedett a legrosszabbul a show-ban.

A két komikus egyértelműen Justin Bieberre szavazott, szerintük borzasztó kemény volt együtt dolgozni vele:

Bieber 2013-ban több szkeccsben játszott a Saturday Night Live-ban, itt megnézheti az egyiket: