Kedélyes előzetes készült a Fear the Walking Dead negyedik évadjához, a szereplők hangulatos zenére öldösik a zombikat, mintha egy könnyed vígjátékban történne mindez. A három és fél perces videóban a The Walking Dead-ből átigazolt Lennie James karaktere, Morgan Jones is megjelenik, fontos szerepe lesz az április 15-én induló szezonban. Mutatjuk a kisfilmet, alatta pedig a sorozat új poszterét.