Ők a Viasat3 új gasztroműsorának versenyzői

Március 26-tól minden hétköznap 20.00-tól látható az Ide süss! a Viasat3-on.

A március 26-án startoló gasztroreality szereplői:

Török Orsolya

A marketingesként dolgozó mindig mosolygós Orsi a műsor előtt mindössze 9 hónappal kezdett el sütni. Szerepléséhez a legnagyobb motivációt nagymamája jelentette. Miatta hajtott, küzdött és tudta, hogy egy percre sem fogja feladni a versenyt. A folyton derűs lány saját bevallása szerint nagyon félt a műsortól, de mivel imádja a kihívásokat, izgatottan vágott bele az édes kalandba.

Pelyvás Alex

Az eredetileg környezetmérnöki végzettséggel rendelkező Alex korábban gyógyszertárban dolgozott, most egy telekommunikációs cégnél tevékenykedik. Nem áll tőle távol a sütés világa, már gyerekkora óta gyakran segít édesanyjának a konyhában. Alex kicsit spirituális, érzékeny fiú, de ha olyan a helyzet, a véleményét bátran vállalja. A műsor átformálta az életszemléletét, ma már úgy gondolja, nincsen olyan feladat, amit higgadt fejjel ne lehetne megoldani.

Szabó Eszter

A Budapesten élő céltudatos lányt a párja nevezte be a versenybe. Az óvodapedagógusként dolgozó Eszter szenvedélyesen szereti az édességet, ezért is kezdett el két éve sütni. Azóta a sütés élete részévé vált, nincs olyan hét, hogy ne készítene valamilyen süticsodát. A nagydumás, vagány lány jelenleg is a szakmájában dolgozik, angol nyelven is visz csoportot, és az óvodában is gyakran hódol szenvedélyének.

Dr. Farkasinszki Ildikó

A jogász végzettségű Ildikó jelenleg humánpolitikai vezetőként dolgozik. Igazi határozott nő, akinek mindig mindenről van véleménye. Férjével a sütés mellett a sport a legfőbb hobbijuk. Nagymamaként gyakran főz, a gasztronómia világa már régóta elvarázsolta. Igazi maximalista és ezt a verseny alatt is megmutatja, mindig a tökéletességre törekszik.

Mihály Ágnes

Ági egy erdélyi lány, aki jelenleg is Székelyudvarhelyen él. Magyar-angol szakos tanári diplomája van, de nem a szakmájában dolgozik. A műsor előtt ifjúsági projektmenedzserként és online műsorvezetőként tevékenykedett. Életvidám, energikus lány, akinek a kedvenc elfoglaltsága a sütés. A sütis műsorok mindig megvigasztalják, számára nem is volt kérdés, hogy ha lesz sütéssel foglalkozó műsor, arra jelentkezni fog. Titkos vágya, hogy saját cukrászdát nyisson.

Kovács Zoltán

A dunaújvárosi Zolit mindig is érdekelte a média világa, kíváncsi volt, hogy mi történik a színfalak mögött. Munkája miatt sokat kell utaznia, a sütés az, ami igazán kikapcsolja. Ráadásul imádja a versenyhelyzeteket, folyton keresi a kihívásokat, így egyértelmű volt a számára, hogy jelentkezik a műsorba. Szabadidejében a sütés mellett boxol és sokat jár edzőterembe is.

Réti Andrea

A taxisofőrként dolgozó Andrea szereti a munkáját, imád az emberekkel kommunikálni. Egy hosszabb nap után nincs jobb időtöltés számára, mint unokájával sütni a konyhában. Rajong a cukrászműsorokért, az abban látottakat gyakran otthon is megsüti magának. A cukrászat kisgyerek kora óta a szenvedélye, kollégáinak is gyakran kedveskedik édes költeményeivel.

Kölcsei Gergely

A marketingesként dolgozó Gergő igazi kreatív ember, a sütés nála az a hobbi, ami a leginkább kikapcsolja. A magabiztos fiú nagyon elfoglalt, munkája mellett még a szabadidejében sem áll meg, igazi színházrajongó, gyakran játszik is. Igyekszik időt szakítani magára is, rendszeresen úszik és nagyon szeret utazni. Egy igazi maximalista, aki ha elindul egy versenyen, a legjobb akar lenni.

Horváth Mónika

A 27 éves plus size modell Mónika szabadidejében nagyon szeret sütni, a cukrász csodák fontos részét jelentik életének. Igazi sci-fi rajongó hírében áll, és ez süteményeinek díszítésében is gyakran megjelenik. A jókedélyű Mónika imád kísérletezni, és ez az a verseny, ahol erre bőven lesz lehetősége.

Adibeg Biego Towmasyan

A kőszegi örmény kebabost a városában mindenki nagyon ismeri és szereti. Családjával a '90-es évek elején érkezett Magyarországra. A mindig pörgős és pozitív Biego imádja az életet. Cukrászat iránti szenvedélye már fiatal korától kíséri, nagymamájával sokat sütött. Még most is azokat az egykori ízeket keresi. Leghőbb vágya, hogy süteményeivel örömet okozzon másoknak. A műsorba volt párja miatt jelentkezett, be akarta bizonyítani, hogy képes kilépni a komfortzónájából.

Sebők Erzsébet

Mindenki Böbéje a modern nagyik megtestesítője, hetente többször jár edzeni, süt-főz, számára soha sincs megállás. Igazi nagymama, imádja a családját, otthon legszívesebben a konyhában van és süteményeket készít férjének és unokáinak. Úgy érzi, soha semmihez sincs túl későn és ezt saját életével igazolja, férjével például tavaly döntöttek úgy, hogy összeházasodnak. Böbe nem ad fel soha semmit, számára fontos, hogy inspirálja korosztályát és a fiatalokat is, ezért is jelentkezett a műsorba.

Becseics Dusánka

A közgazdász végzettségű Dusánka a gasztronómia iránt 10 éve kezdett el érdeklődni. Saját bevallása szerint tisztaságmániás, érzékeny nőnek tartja magát, akiben nagy a megfelelni akarás. Önbizalomhiánya elől gyakran a sütésbe menekül, a sütemények készítése az, ami mindig megnyugtatja. Már régóta vágyott arra, hogy kipróbálja magát egy ilyen jellegű műsorban. A süteményeivel szeret örömet okozni magának, de legfőképpen másoknak.