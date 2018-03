Őrizetbe vették Kefirt

Kefirt őrizetbe vették egy elektromos cigaretta miatt Thaiföldön, és bekísérték a kapitányságra.

"Thaiföldön, ha elektromos cigit látnak nálad, úgy visznek be az őrsre, mintha kábítószert találtak volna a zsebedben" - mesélte a Blikknek Kefir, aki nemrég tért vissza az ázsiai országból. A zenész közel tíz évvel ezelőtt vásárolt ingatlant Pattaján, amit folyamatosan kiad, kivéve a januárt és a februárt, akkor ugyanis ő élvezi a luxusapartmant.

"A barátnőmmel az utolsó napot töltöttük Thaiföldön, még béreltünk egy motort és mentünk vele pár kört, de egyszer csak lerobbantunk, éppen a rendőrség előtt. De szerencsém volt, mert a rendőrkapitány észrevette, hogy Mariannal ott vesződünk, és azonnal jött segíteni" - mesélte a lapnak.