Fél éven át zajlott a túszdráma egy magyar stúdióban

Második évaddal tér vissza a képernyőre a Váltságdíj (Ransom) sorozat az AXN-re. Bár sokáig kétséges volt, hogy zöld lámpát kap-e a speciális túsztárgyalókról szóló széria új szezonja, de végül újabb 13 részt rendeltek be belőle, melyet idén hosszú hónapokig Magyarországon forgattak. A Váltságdíj az első produkció, amely az Etyeki Korda Filmpark, frissen hangszigetelt 7-es stúdiójában készült. Még a forgatás alatt látogattuk meg a stábot és a színészeket.

A Váltságdíj első évadának különlegessége, hogy a túsztárgyalók minden epizódban más-más városban oldatták meg a bűntényeket. Nem lesz-e máshogy az új epizódokban sem? De, és a készítők szerint pont ezért nagy szerencséjük van Budapesttel, hiszen a magyar főváros egyszerre lehet Párizs, Berlin, vagy akár Toronto is kisebb átalakításokkal.

A belső jeleneteket azonban többnyire a Korda Filmpark 7-es stúdiójában veszik fel, itt van felépítve például a speciális túsztárgyalók Krízismegoldó Központja. A történet szerint maga a központ Torontóban található, de érdekesség, hogy a központ ablakából látható utcaképet, a Soroksári út egyik lakóépületéről készült fotó biztosítja. De nemcsak a túsztárgyalók központja, hanem egy chicagói rendőrségi kihallgató szoba, és egy utasszállító repülőgép belseje is található a hatalmas stúdióban.

A második évad ott folytatódik majd, ahol az elsőnek vége szakadt, hiszen a drámai jelenetben a túsztárgyaló Eric lányát elrabolja a főgonosz Damien Delaine. Csakhogy ezen a ponton egy új színésszel találkozhatnak majd a nézők, mivel Eric lányát az új évadban Jenessa Grant helyett Morgan Kohan alakítja majd.

13 rész még jön

Amíg a többi színészre várakozunk, akik éppen egy rendőrségi jelenetet vesznek fel egy szomszédos épületben, megtudjuk, hogy a Korda Filmpark minden szegletét kihasználták a produkció munkatársai a forgatások alatt. A stúdió lobbija például repülőtérnek ad majd otthont az egyik epizódban.

A második évadból is tizenhárom részt rendeltek be, de ez nem azt jelenti, hogy csak Berlinként, Párizsként és egyéb nagyvárosként fogunk találkozni a magyar fővárossal. Ahogyan a készítők mesélik, az évad fináléjának történései Budapesten zajlanak majd.

Ezen a ponton csatlakozik hozzánk, az Olivert alakító Brandon Jay McLaren, aki jelenleg nemcsak a Váltságdíj, de az UNReal sorozatban is látható. Brandon rögtön azzal kezdi, az interjút, hogy mennyire imádja, hogy a sorozatban technikai guruként tetszeleghet, és reméli, hogy hitelesen is teszi ezt. „Színészileg elhitetetni a közönséggel, hogy értek ehhez a sok kütyühöz, tényleg nagy feladat számomra, mert magánemberként képtelen vagyok rá" – mondja nem kis mosollyal az arcán.

„Annyit elárulhatok, hogy az új évadban több romantikus szállal találkozhatnak a Váltságdíj rajongói, de nem spoilerezek többet" – titokzatoskodik a színész, akinek egy kisebb videóval is készültünk, megmutattuk ugyanis neki, hogyan szólal meg a sorozatban magyarul. „Ez elképesztően jó! Nagyon tetszik a magyar hangom, még soha nem hallottam. Elkülditek a videót? Fel is töltöm az Instára!" - mondja Brandon, akit a főszereplőt alakító Luke Roberts vált az asztalnál.

Fel is tette, íme:

Ellentétben Brandonnal, a brit színész már többször hallotta a magyar hangját (Király Attila – a szerk.) „Szerintem fantasztikus munkát végez. Tudom, hogy ő Tom Hardy hangja is nálatok, így azt hiszem, remek kezekben vagyok" – mondja a Trónok harcában is megfordult brit színész, akit csak Lucky Luke-nak hívnak stábtagok a forgatások alatt.

„Tényleg nem tudom miért ragadt rám ez a név, de bevallom nagyon vicces" – folytatja Roberts, aki azért komolyabb témákról is szívesen beszélget az újságírókkal. Például arról a tudatos, erőszakmentes irányról, amit a Váltságdíj képvisel. „Szerintem a sorozat legfontosabb üzenete, hogy erőszak nélkül is meg lehet oldalni egy lehetetlennek tűnő szituációt. Ez a kérdés most fontosabb és lényegesebb, mint valaha. Nézzünk csak szét a világban! A mi főhőseink a legvégsőkig elmennek, hogy ne kelljen fegyvert használni. A Váltságdíj egy rejtélyes, feszültségekkel teli sorozat, ugyanakkor nem erőszakos és nagyon intelligens. Ez a lényeg."

Az interjú folyamán lehetetlen nem megkérdezni a színészt, hogy használta-e valaha azokat a tárgyalói képességeit, amelyek ráragadtak a szerepe kapcsán. „Rengeteget olvastam az FBI túsztárgyalóiról, és hosszú beszélgetéseket folytattam Laurent Combalbert egykori krízis tárgyalóval, akiről részben a karakteremet is mintázták. Sokat tanultam tőle, és néha a magánéletben is hasznosítom azokat a képességeket, amelyek rám ragadtak a forgatásokon, vagy a felkészüléseken. Fontos például az úgynevezett aktív hallgatás, hogy a beszélgetőpartnered minden rezdülését figyeld, és reagálni tudj rá"- mondja Roberts, aki bár szívesen beszél még a Trónok harcáról és a korábbi szerepeiről is, de este hét felé közeledve, ő is inkább hazafelé tartana, vagyis abba apartmanba, ahol a forgatások alatt lakik.

Bonyolult kapcsolatok

Így az említett, titokzatos Laurent Combalbert személyéről már a sorozat producere és egyik írója meséli el, hogy valóban az ő élete inspirálta a történetet. De nemcsak a szakmai élete, hanem a magánélete is. „Eric egy se veled, se nélküled kapcsolatban él a volt feleségével. Még elég erősek az érzelmeik, vagyis szeretik egymást, de a túsztárgyalóknak gyakran bonyolult a kapcsolatuk a barátaikkal, a családjukkal, a kiszámítatlan és rizikós munkájuk miatt. Ez teljesen megjelenik a sorozatban is" - mesélik a készítők, akik szerint a Váltságdíj egyik erőssége, hogy annak a pszichológiájával foglalkozik, hogy mit kérnek az emberek bizonyos helyzetekben, de mire van szükségük valójában. Emellett az írók is fontosnak tartják, hogy nem jelennek meg a probléma megoldásban a fegyverek.

Amikor arról kérdezzük őket, hogy mi volt a legérdekesebb túszhelyzet, amit megosztott velük szakértőnk, de nem került be semmilyen vonalon a sorozatba, egy érdekes történetet mesélnek el. „Azt hiszem, ezt elmesélhetem, mert nem bizalmas jellegű az információ. Egyszer a valódi túsztárgyalók segítségét egy orvos kérte, aki egy tinédzsert kezelt. A kamasz azonban visszautasította a kezelést, amely megmentette volna az életét. Ezt a krízist kellett megoldania a tárgyalónak, vagyis egy olyan kommunikációt kialakítani az orvos és a beteg között, és megtudni, hogy mire vágyik igazán a beteg, hogy elérjék, hogy igent mondjon az orvosságra."

A stáb egyébként valamivel több, mint fél évet töltött Budapesten a forgatások alatt. A Zarát játszó Nazneen Contractor színésznő például alig egy hónapos kisbabájával költözött egy fővárosi apartmanba. „Még várandós voltam, amikor ősszel elkezdtük a forgatásokat, aztán decemberben megszületett a második gyermekem, és januárban már vele tértem vissza Magyarországra. Egy nagyon kedves magyar bébiszitter segít nekem, és az anyukám, hogy amíg dolgozom, minden rendben legyen" – mesélte a színésznő, akivel hosszabb interjúnkat itt olvashatják el.

-----------------------

Október 3-án startol a Ransom (Váltságdíj) 2. évadja az AXN-en, szerdánként 22:00-tól, heti egy résszel lesz képernyőn.