Liptai sziporkázott, bemutatott pár furcsa párost

Két hét múlva startol A Nagy Duett újabb, hatodik évadja: a sajtóeseményen az újabb szülése óta csak ritkán látható Claudia jó formában volt, szokásos szarkasztikus humorával, frappáns riposztjaival ellopta a show-t a celebek elől. Nézze meg a vasárnap esti TV2-es műsorra készülő sztárokról készült galériánkat!

Április 15-én indul A Nagy Duett újabb évadja, árulta el Liptai Claudia a műsor sajtótájékoztatóján. A három zsűritag mellett a nézők is adhatnak pontot egytől tízig: korábban csak igennel vagy nemmel szavazhattak, így ez újítás. Minden adás végén a nézők döntenek a kiesők személyéről is. A szinte új zsűri nem jelent meg, de Liptai még odaszúrt egyet vicceskedve Kasza Tibinek: „Ő marad a zsűriben, mert továbbra is ráér. És elég nagy a Facebook-tábora is" – mondta, arra utalva, hogy a nézettségnek is jót tesz az egymilliós követésű dalnok. A honlap is megújul, és Kárpáti Rebeka lesz a háttérben a riporter, aki sok plusz anyagot készít, derült ki rögtön az elején.

„Ez a partneremről fog szólni. De én nem vagyok annyira kemény, sem maximalista mással szemben" – ezt már Wolf Kati mondta, az elsőnek bemutatott énekesnő. Fodor Rajmund lesz vele párban, ő kikéri majd anyósa, Esztergályos Cecília szakvéleményét, amúgy elég hamiskás az éneke, és gyerekeinek sem szokott énekelni.

Tóth Andi, volt X-Fator-győztes is a mezőnyben. „Makacs vagyok és szigorú. Örülök, hogy idősebb párt kaptam, mert vele jól érzem magam" – mesélte, majd bejött a diszkréten leöregezett Rippel Ferenc. Utánuk a Majka-Curtis mellett edződött Kollányi Zsuzsi érkezett, mint a harmadik páros profi énekes tagja, első mondatával elspoilerezte, kivel került össze - Kamarás Ivánnal. „Iván egyszer alapított egy zenekart, de nem vették be. Régóta ismerem, neki nagyon sok arca van. Asszem kettő" – viccelődött Claudia.

Marcellina volt soron, őt a nyolcvanas években ismerhette meg a magyar közönség (aki anno lapozgatta az Ifjúsági magazint, a Pajtást meg ezeket, ismerheti), aztán jól el is tűnt vagy húsz évre. Hangképző tanár képzettsége szerint, Las Vegasban is szerepelt, Pumped Gabót kapta partnernek.

Csobot Adél érkezett, ő nemrég még zsűrizett a Sztárban sztár + 1 kicsiben, most viszont a pozitív energiáról papolt, szokása szerint fülig érő szájjal, és hamar kiderült, hogy Rózsa György lesz a partnere. „Nem tud mozogni, nem tud énekelni, nem ismeri a modern dalokat, de nem is érdeklik" – tréfálkozott Liptai, de Adél nagyon dicsérte, szerinte eljutnak a döntőig. „Magázódunk. Ez egy kis játék köztünk" – tette hozzá Csobot.

Takács Nikolas és Tápai Szabina került egy párba. „Az öltözőben szeretünk énekelni, de a sportolók nem a hangjukról híresek" – mesélte utóbbi. Gönczi Gábor jött, a zenekaráról mesélt. „Járjuk az országot, Claudia is volt a bulinkon. Éneklést nem tanultam, de valami csak rám ragadt huszonöt év alatt" – reménykedett. Erdélyi Tímea lesz a duettpartnere. „Csapatjátékos vagyok, abban hiszek, hogy egységben az erő" – mesélte a színésznő, aki nemrég erotikus asztaltáncot lejtett a tévében, kevés ruhában.

Gergely Róbert és Liptai incselkedtek eztán egymással a színpadon. A táncdalénekes elmondta, hogy ha Guns N' Rosest kellene énekelnie hadbangelés közepette, az elég alternatív lenne. „Ne nézd már a melleimet! Lássuk a partnered, neki is vannak mellei" – szólt Claudia, és Megyeri Csillát szólította. Az Ázsia Expressz vagány szereplője minden este imádkozni fog a továbbjutásért, és elmondta, hogy Róbert egy igazi gentleman, első találkozásukkor virágot hozott, és meghívta egy előadására.

Horváth Tamás következett, elmesélte, hogy nagyon bízik partnerében, aki akkorát fog énekelni, hogy leszakad a plafon. Balázs Andi jött a színpadra, aki egyszerre elszánt Nagy Duett- és Horváth Tomi-rajongóként definiálta magát, úgyhogy igen boldognak tűnt a sajtóeseményen.

Szabó Ádám érkezett utolsó profiként, aki leginkább a távos elemek miatt aggódott, hiszen ő inkább harmonikás-énekes. Keveházi Krisztina lesz vele párban, akinek férje csak annyit kért, hogy ne visítson és vinnyogjon adásban. Claudia dicsérte nagyon, szerinte remek a mozgása, jó a humora, és csodásan néz ki három gyerek után is. „Nem énekeltem a gyerekeknek, nehogy megálljanak a növésben" – mondta Krisztina.

Ennyi történt, se több, se kevesebb - a folytatás április 15-én a TV2-n. Addig nézegesse szorgosan a képgalériát!