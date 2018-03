Nagy bejelentést tett a Jóban Rosszban színésze

Suhajda Dániel nemrég kapta vissza szerepét a Jóban Rosszban sorozatban, de több változás is történt az életében - ezekről mesélt ma a Mokkában.

A Jóban Rosszban Fehér Rolandja több hónapnyi szünet után, nemrég tért vissza a képernyőre, most pedig további újdonságokról számolt be. Suhajda Dániel elárulta, hogy két hónapja megkérte párja, Fanni kezét, az eljegyzés utáni napokban pedig az is kiderült, hogy úton van második gyermekük.

Az esküvő időpontját egyelőre nem tudják, a kicsi pedig ősszel születik meg.