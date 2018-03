245 milliárdot fizetnének egy könyv sorozatjogaiért

Az Amazon elképesztő összeget, egymilliárd dollárt, 245 milliárd forintot fizetne egy kínai sci-fi trilógia megfilmesítési jogaiért, a dolog azonban nem csak a pénzen múlik.

A Financial Times szerint az Amazon 1 milliárd dollárt is megadna egy kínai szerző, Cixin Liu magyarul is olvasható regénysorozata, A háromtest-probléma megfilmesítési jogaiért.

A lap szerint az internetes tartalomszolgáltató a Youzu Interactive nevű játékfejlesztő céggel tárgyal, az ide tartozó YooZoo Pictures azonban a Caixin nevű kínai magazinnak azt mondta, kizárólagos a joga a könyvre, kapcsolata a szerzővel változatlanul fennáll. Maga Cixin Liu sem tud egyébként az ügyletről semmit, de ettől persze még folyhatnak tárgyalások.

A háromtest-probléma a Trónok harca szerzője, George R.R. Martin szerint "a hard sci-fi egyedi mixe: összeesküvés-elmélet és kozmológia, természettudomány és villámgyors akció". Egy tudósról szól, aki kollégái sorozatos öngyilkossága után nyomoz, így jut el egy virtuális világban játszódó játékhoz.