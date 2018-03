Bizonyára már sokaknak van elegük a hosszú ideje tartó hidegből, vacogásból, jeges szélből, hiszen a tél galád módon ellopta az egész márciust, így a nagy többség továbbra is arra vár, hogy ledobhassa végre a sálat, nagykabátot. A szépséges Iszak Eszter ezt meg is tette, hiányos öltözetben köszönti a tavaszt, amely ma, de legkésőbb szombaton meg is érkezik. Nézze csak a képeit: