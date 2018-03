50 éves a csodás Xena, Lucy Lawless - nézze meg képeit!

Lucy Lawless 1995-ben, a Xena címszerepében robbant be a köztudatba: karaktere eredetileg a Herkules-ben tűnt fel, ahol először még gonosz harcos volt. Saját sorozatát 1995-ben kapta meg, amely hat évadot ért meg. Később meztelnül is láttuk párszor, a Spartacus: Vér és homokban alakította Lucretiát. Ma 50 éves, nézze meg képeit!

A ma 50 éves színésznő a Xena és a Spartacus mellett szerepet kapott a Csillagközi rombolóban, és olyan sorozatok egy-egy epizódjában is feltűnt, mint a Két pasi – meg egy kicsi, a Veronica Mars, a Minden lében négy kanál, a Miami helyszínelők vagy az L. Később a Városfejlesztési osztály, a The Code, a Salem néző találkozhattak vele, de az Ash vs Evil Dead 29 részében is szerepelt. Foglalkoztatják tehát rendesen, de miért is hagynák munka nélkül ezt az okos és vonzó nőt? Az Origo is interjúzott vele pár éve, alább pedig nézze meg a róla készült képgalériánkat!