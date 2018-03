Egymás ellen küzd Köllő Babett, Cinthya Dictator és Risztov Éva

Április 1-jén debütál a Viasat3 új gasztrorealityjének ünnepi különkiadása, celebekkel is készült Ide süss!-adás.

Ganxsta Zolee, Köllő Babett, Varga Győző, Molnár Andrea, Cinthya Dictator, Risztov Éva, Gáspár Győző és Sütő Enikő húzzák fel a kesztyűt, hogy bizonyítsák, bárkit lesütnek cukrászkölteményeikkel a Viasat3 műsorában.

A The Great British Bake Off formátum hazai verziójában az ország legjobb amatőr cukrászai mellett most a celebek is megküzdenek egymással a zsűri elismerésért és az értékes főnyereményért. A műsor házigazdájának feladatait továbbra is Hajós András és Sass Dani látja el, a celebeket szakmai tanácsokkal pedig Baracskay Angéla és Szabadfi Szabolcs támogatja.