Erzsébet királynő után Fülöp herceget is lecserélték

Új színészekkel folytatódik a II. Erzsébet királynő életét bemutató The Crown, a harmadik évadban Tobias Menzies is szerepet kapott.

A The Crown-ban a történet előrehaladtával a szereplők is idősebbek lesznek, ezért a közelgő harmadik évadra már le kellett cserélni szinte a komplett színészgárdát, II. Erzsébetet például Olivia Coleman fogja játszani Claire Foy helyett, Helena Bonham Carter pedig Vanessa Kirbyt váltja Margit hercegnő szerepében.

Most megtalálták Fülöp herceg új alakítóját is, Matt Smith helyére Tobias Menzies érkezik – annak ellenére, hogy eredetileg Paul Bettanyt nézték ki a szerepre, vele azonban nem sikerült megállapodni a tárgyalások során.

Menziest az Outlander – Az idegen-ben nyújtott alakításáért Golden Globe-ra is jelölték, jelenleg az AMC friss sorozatában, a The Terror-ban látható. Ismerős lehet még többek között az Éjszakai szolgálat-ból és a Trónok harcá-ból is, utóbbiban Edmure Tullyt játszotta nyolc epizódban.