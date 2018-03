Idén már negyedik alkalommal kapta meg Ördög Nóra a legjobb női műsorvezetőnek járó díjat a Televíziós Újságírók Díja gáláján, el is sírta magát, mikor a színpadra szólították. Az estre férje, Nánási Pál is elkísérte, aki nyilvánosan is gratulált feleségének: "Gratulálok mindenkinek, de legbüszkébb Anyára vagyok. Nóri 4. alkalommal kapja meg a legjobb műsorvezető díjat. Jó volt látni ismét ahogy bőg a meghatódottságtól. Sìrj, Anya, sìrj" - írta.