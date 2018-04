Megyeri Csilla pszichológushoz járt a kritikák miatt

Gergely Róbert partnereként áll majd A Nagy Duett színpadára Megyeri Csilla, aki már most nagyon izgul a produkciók miatt. Ma már nem olvas kommenteket, nem érdeklik a beszólások, a botránya után megtanulta ezeket kezelni - ehhez pszichológus segítségére is szüksége volt. Örül, hogy az Ázsia Expresszben jobban meg tudta mutatni magát, úgy látja, sokak véleményét megváltoztatta az utazós reality. Most egy újabb oldalát mutatja meg a TV2 képernyőjén, reméli, sokkal inkább cuki lesz, mint ciki – erről mesélt az Origónak.

„Saját véleményem szerint se hallásom, se énekhangom nincs, teljesen botfülű vagyok, de az első énekóra után azt mondta Csík Sanyi, az énektanárunk, hogy van fény az alagút végén, és nem is olyan rossz a helyzet. Ettől függetlenül ez a legnagyobb aggodalmam, hogy nem tudok jól teljesíteni, én tényleg nagyon-nagyon izgulok! Szokták mondani, hogy szép hely a komfortzóna, de nem terem ott semmi. Ezért vállaltam el végül a felkérést, de előtte azért sokat vacilláltam, hogy jöjjek-e vagy sem. Végül rábeszéltek a barátok és a család, mondogatták, hogy ez nem egy táncdalfesztivál, itt nem tehetségeket keresnek. És ezt mondom már most a duettpartneremnek, Gergely Robinak is, aki nagyon maximalista. Felhívott a közös videók forgatása után, hogy üljünk össze, és kezdjünk el gyakorolni, mert ez nagyon fontos!" – mondta az Origónak, hozzátéve, hogy szívesen igent mondott volna a kérésre, de napokra berekedt, beteg lett, így még nem álltak neki a felkészülésnek.

Fél, hogy nem úgy mennek majd az élő adások, ahogy szeretné, de tudja, hogy párja segít majd neki, bátran rábízza magát. „Szeretnék nem ciki, hanem cuki lenni!" – tette hozzá.

Megtanulta kezelni a kritikákat

Ma már nem olvas kommenteket, nem foglalkozik azokkal, akik bántják, megtanulta kezelni a kritikákat. „Ignorálom a kommenteket, próbálom megóvni a kis lelkemet. A botrányom idején csak negatív cikkek jelentek meg rólam, mindenhol a beszólást kaptam, de megpróbáltam ezt pszichológusi segítséggel feldolgozni. Úgy látom, az Ázsia Expressznek köszönhetően teljes fordulatot vett az emberek véleménye, sikerült bebizonyítanom, hogy nem vagyok egy buta csinibaba, akinek csak az a fontos, hogy jól nézzen ki" – mondta.

Szeret öltözködni, csinos lenni, ez magabiztosságot ad neki, de örül annak, hogy a külsőségeken túl is tudott már mutatni magából. „A show-bizniszben fontos, hogy néz ki ember, így persze, hogy foglalkozom magammal! Ha jól érzi magát az ember, akkor lesz magabiztos, akkor tud menni előre."

Van egy kis előnye

Szeretne minél tovább versenyben maradni, amiért mindent meg is tesz, már csak partnere, Robi miatt is.

„Nem akarunk elsőként elköszönni a műsortól, ha a közepéig eljutok, akkor már nagyon boldog leszek! Zsolti is mindenben támogat, bár mikor megkérdeztem tőle, hogy 'Bébi, büszke vagy rám?', azt mondta, hogy 'Neeeeem!' Őt egyébként sokkal jobban el tudnám képzelni ebben a műsorban, neki nagyon jó az orgánuma, jól tud énekelni. Neki annyi problémája van, mint az Ázsiában is kiderült, hogy nem beszél angolul, így nem tudná megtanulni a szövegeket. Szerintem ez nem okozna egyébként gondot, fonetikusan leírva bárkinek menne" – mondta.

A megújult zsűri véleményére kíváncsi lesz, mint mesélte, Kasza Tibi korábban nem volt neki szimpatikus, de nemrég dolgoztak együtt, és nagyon megkedvelte. Nagy Adrit személyesen ismeri, humoros nőnek tartja, Pápai Joci pedig hatalmas figura szerinte, minden műsorban megnézte eddig.