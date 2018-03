Ördög Nóra a legjobb női műsorvezető

Tizenkét kategóriában hirdettek győztest a Televíziós Újságírók Díja gálán, március 28-án este a Pesti Vígadóban. Liptai Claudia lett a legjobb zsűritag, Tilla nyerte a legjobb műsorvezető díját, Ördög Nóra negyedszer is a legjobb női műsorvezető.

Ötödik alkalommal értékelték a szakújságírók a tavalyi év legkiemelkedőbb televíziós teljesítményeit és személyiségeit. A Pesti Vígadóban rendezett, több mint kétszáz vendég részvételével zajló esemény házigazdája Gundel Takács Gábor volt, extra produkcióként színpadra lépett a Seven együttes. A díjakat az elismerést alapító szakmédiumok munkatársai adták át.

A Televíziós Újságírók Díja gálaestjén tizenkét kategóriában hirdettek nyertest. A grémium díjazta a legjobb nagyszabású showműsort, a legjobb vetélkedőt, a legjobb comedy show-t, a legjobb realityt, a legjobb gasztro realityt, a legjobb női műsorvezetőt, a legjobb férfi műsorvezetőt, a legjobb zsűritagot, a legjobb magyar sorozatot, a legjobb színésznőt, a legjobb színészt és a legjobb mellékszereplőt.

Zsűritag kategóriában idén a Sztárban sztár ítésze, Liptai Claudia vehetett át díjat. „Azt gondolom, hogy azért is kaptam meg a díjat Majka és Alex mellett, mert egy kicsit jobban ragozok, mint ők. Húsz éve csinálom ezt a szakmát, és annyi minden voltam már: megnyertem a legjobb női műsorvezető díját, most zsűritagként díjaztak, esetleg jövőre, egy nemváltó műtét után a legjobb férfi műsorvezető díját is elviszem. De a viccet félretéve: ebben a szakmában az a legfontosabb, hogy az ember megpróbáljon mindig önmaga lenni. Szerintem ez megy a legnehezebben! Mindig azt díjazzák, ha valakiről nem hull le a lepel és önazonos marad. Úgy érzem, ezért kaptam ezt a díjat” – mondta Liptai Claudia.

A legjobb női műsorvezetőnek járó díjat Ördög Nóra nyerte, aki 2015-ben és 2016-ban és 2017-ben is megkapta az elismerést. „Negyedszerre kaptam meg a díjat, elnézést, hogy bőgök. Most, hogy negyedszerre is elnyertem, azt hiszem, el kell hinnem, hogy valóban a legjobb műsorvezető vagyok, bár az a legfontosabb feladatom, hogy ne higgyem el, hanem ugyanolyan keményen dolgozzak tovább, mint eddig” – mondta immáron négyszeres kategóriagyőztesként Ördög Nóra.

Legjobb férfi műsorvezetőként Till Attilát szólították színpadra. „Ez az a kategória, ahol ötödik éve ugyanazok a jelöltek: Gundi, Balázs és én. Most ezek szerint én is sorra kerültem, amit nagyon köszönök, boldog vagyok. Öröm, hogy mások is azt látják, hogy szeretem ezeket a műsorokat vezetni, a mai napig is felpörget a pillanat, amikor a stúdióba lépek. Nagyon sokféle produkciót tudtam csinálni tavaly, olyan stábokkal, amelyekkel nagyon jól éreztem magam” – mesélte Till Attila.

