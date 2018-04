Igazából a horror nagymesterének majdnem minden írása elég durva, de a Végítéletben sok milliárd ember hal meg.

Tíz epizódból álló sorozat lesz a The Stand, a CBS All Access nézői láthatják elsőre – adta hírül a Slashfilm.com. Természetesen nem ez az első Stephen King-írás, amely sorozatként végzi, hiszen ott volt A bura alatt, a Holtsáv, a kiváló 11.22.63 és a többi – a legjobb tizet össze is gyűjtöttük nemrég egy cikkbe.

A Végítélet (The Stand) Stephen King amerikai író eredetileg 1978-ban megjelent regénye, amely rövidítetlen, kissé átdolgozott formában 1990-ben jelent meg (The Stand. The Complete & Uncut Edition).

Az alapsztori elég komor: 1990 nyarán elszabadul egy halálos vírus, amelyet az amerikai hadsereg fejlesztett ki. A vírus, amely szuper influenzaként vagy Gikszer Kapitányként válik ismertté, gyors ütemben terjed, és szinte egy szempillantás alatt megsemmisíti az Egyesült Államok (és a Föld) lakosságának nagy részét. Az emberiség csupán egy kis csoportja éli túl a halálos kórt; ezek az emberek valamilyen oknál fogva rezisztensnek tűnnek.