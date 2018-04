Döntöttek az Odaát, a Zöld íjász és nyolc másik sorozat sorsáról

Bejelentette a CW, mely sorozatai folytatódnak jövőre is.

Az amerikai tévétársaság leadta a megrendelést a 2018-2019-es tévés évadra, több fontos sorozata biztosan folytatódik ősszel – írta a Hollywood Reporter. Ezek az Arrow, Black Lightning, Crazy Ex-Girlfriend, Legends of Tomorrow, Dynasty, The Flash, Jane the Virgin, Riverdale, Supergirl és az Odaát, azaz a Supernatural.

A The 100, iZombie, Life Sentence és a Valor sorsáról még nincs hivatalos döntés, valószínűleg májusban derül ki, folytatódnak-e. Ugyancsak májusban jelenti be a CW, mely új sorozatokkal igyekszik erősíteni 2018 második felére.