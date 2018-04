Nehezen készül a True Detective folytatása

A True Detective harmadik évadjának rendezője lelépett két epizód után, sürgősen újat kellett keresniük az alkotóknak.

Készül a True Detective folytatása, a harmadik évad, a két rendező közül az egyik, Jeremy Saulnier (Gyilkos mulatság, Blue Ruin) azonban otthagyta a produkciót, miután végzett az első két résszel.

A helyét a jóval tapasztaltabb Daniel Sackheim vette át, aki a New York rendőrei-ért Emmyt nyert, de jelölték a Doktor House-ért is, legutóbb a Better Call Saul-ba és az Ozark-ba rendezett.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a True Detective-nél hány részt bíztak rá, annyi biztos, hogy a maradékot Nic Pizzolatto készíti.

A harmadik évad egyébként az Ozark-hegységben fog játszódni több idősíkban, egy több évtizedes, rejtélyes bűnesetet jár körül, a főszereplője Mahershala Ali lesz.