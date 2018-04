Sztárok, akik megpróbálták tönkretenni mások karrierjét

Természetesen a sztárok esetében is beszélhetünk szakmai féltékenységről, sőt nem egy hírességről tudunk, aki a tettek mezejére is lépett, megpróbálta szabotálni riválisa karrierjét. Volt, aki simán csak lesújtóan nyilatkozott kollégájáról, más kompromittáló hangfelvételt tett közzé, de olyan is akadt, aki komoly pénzeket fizetett azért, hogy a másik évekig ne kapjon munkát. Íme, pár meredek sztori a sztárvilágból!