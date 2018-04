Baukó Éva szeretné, ha a korábbi dolgain túllépnének az emberek, és a tehetséges, dolgos nőt látnák meg benne.

"Sajnos, sok az előítéletes ember. A korábbi dolgok miatt sokan rosszul ítélnek meg. Épp ezért szeretném megmutatni, hogy mire is vagyok képes. Szeretném, ha azt látnák az emberek, pontosabban a nézők, hogy milyen vagyok valójában" - mondta a Blikknek Baukó Éva, aki azt is elárulta, hogy a FEM3 képernyőjén és a a Zenebutik tévén is fel fog tűnni.