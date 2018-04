Top 10: a legjobb magyar rajzfilmsorozatok

210 ezer 706 voks érkezett az olvasóink kedvenc magyar animációs tévésorozatára vonatkozó szavazásunkon. A Macskafogó, Szaffi, a Hófehér vagy a Ludas Matyi nem indulhatott, mozifilm lévén, a tízbe pedig olyan alkotások nem jutottak be, mint a Gusztáv, a Leo és Fred, a Pityke, a Kockásfülű nyúl vagy a Mikrobi, mind egy letűnt kor nagy kedvencei. Nézzük, mely produkciók masíroztak be a top 10-be: képgalériában mutatjuk be a legjobbakat, a szavazók favoritjait, a végén a győztessel. Kattintson a képre!