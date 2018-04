Sorozata, a Piszkos zsaruk nem kap negyedik évadot.

A Jennifer Lopezzel és Ray Liottával készült Shades of Blue zsarus sorozat három évad után véget ér – jelentette be április 4-én az NBC. Nagy bánatra azonban nincs ok, mert a harmadikat még be sem mutatták, csak júniusban startol az USA-ban.

A korrupt zsarukról szóló sorozatban szerepel még Drea de Matteo, akit olyan remek sorozatokban láthattunk, mint a Sons of Anarchy, a Született feleségek vagy a Maffiózók, de ott volt a Joey-ban is.