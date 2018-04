Újabb testvérsorozat: elhagyja az USA-t a Walking Dead?

Látott már fagyott zombit? Még lehet, hogy fog, ha elkészül a The Walking Dead második spin-offja.

A Fear the Walking Dead után újabb testvérsorozatot kaphat a The Walking Dead, legalábbis az annak idején az Origónak is nyilatkozó alkotó, Greg Nicotero erről beszélt a Fandomnak.

A maszkmester és producer szerint érdekes lenne a kóborlókat olyan környezetbe helyezni, ahol még nem láttuk őket, például bemutatni, hogy szélsőségesen hideg időben mi történik velük.

"A megfagyott zombik rohadtul menők. Persze, csak amíg ki nem olvadnak, és el nem látják a bajodat. Mert ezek ilyenek lennének, megfagynának, aztán kiolvadnának, és minden menne tovább" – mondta.

Nicotero hozzátette, hogy ennek ábrázolásához a történetnek az Egyesült Államokon kívül kéne játszódnia, ami további lehetőségeket tartogatna a széria megújítására.