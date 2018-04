Bill Clinton és Monica Lewinsky már soha nem lesz képernyőn

Már a második tévés projektet ejtették Bill Clinton és Monica Lewinsky afférjáról, úgy tűnik, sosem látjuk már őket a képernyőn.

A History még tavaly szeptemberben rendelt meg egy hatrészes minisorozatot The Breach: Inside the Impeachment of Bill Clinton címmel, ebben az egykori amerikai elnök és a Fehér Házban dolgozó Monica Lewinsky viszonyát járták volna körül.

A csatorna most bejelentette, hogy a szériából nem lesz semmi, pedig R.J. Cutler és David K. Israel már megírta a forgatókönyvet is. Annak, hogy végül elálltak a megvalósítástól, egészen egyszerű oka van: nem találták a megfelelő színészt, akire rábízták volna Clinton szerepét.

A botrányról már az Amerikai Horror Story alkotója, Ryan Murphy is akart forgatni, az American Crime Story második évadjában mesélte volna el az O.J. Simpson-ügy után, de aztán ő is letett róla, és inkább a Versace-gyilkosságot vette elő.