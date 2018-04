Iszonyatos játékot láthattak az Áll az alkuban

Dóri nagyon balszerencsés volt az április 5-én képernyőre kerülő adásban.

Mint korábban írtuk, Czeglédi Dóra játéka először a március 19-i adásnapon került képernyőre: a dekoratív lány eleinte rossz érzékkel nyitogatta a táskákat, majd szerencsésebben mondta be a számokat, végül a kétmilliós ajánlatot elfogadta. A 23-as is előkerült, a C és a D között hezitált, végül az újrajátszás jutott neki, aminek láthatóan nagyon örült. Rövidre rá kiderült, hogy a másik fémtáskában a duplázás lapult, azaz 4 millióval mehetett volna haza.

A lány tehát játékban maradt, és jó pár nappal később újra kiülhetett – ez történt a mai adásban, április 5-én. Ebben a vetélkedőben nemigen számít a tudás, olvasottság (csak egy kvízkérdés van, az is igen egyszerű), az egész a szerencséről, esetleg a jó megérzésekről szól, illetve arról, ki mennyire kockázatkedvelő, ki hogyan bírja a stresszt, mennyire vakmerő, vagy épp mennyire van rászorulva a pénzre. Ennek fényében nem lehet hibáztatni a Dórika néven játszó lányt: egyszerűen pokoli pechje volt.

Az utolsó hat táska legnagyobbja is csak 100 ezret rejtett, Gundel Takács Gábor fejcsóválva közölte is, hogy nem emlékszik ilyen negatív szériára, pedig levezetett rengeteg adást. Ekkor jött egy 50 ezres ajánlat, ami a múltkori kétmillió mellett gyötrelmesen alacsony volt, így nem is fogadta el.

A végjáték

Dóri lemondóan arról beszélt, hogy a pénz jön és megy, és nagy nyereményt ugyan nem kap, de barátokat gyűjtött a műsorban. A következő, 75 ezres, majd 70 ezres ajánlat sem volt elfogadható, közben jöttek a „sok pénzes ember boldogtalan"-szerű vigaszok a játékostársaktól. Végül kiderült, hogy a 100 ezres táska volt nála - ami nem rossz pénz, ha kaparós sorsjegyen nyeri, vagy az utcán találja az ember, amint fújja a tavaszi szél.

„Kaptam egy lehetőséget, és ahelyett, hogy értékeltem volna, a szívem után mentem... Önző vagy mohó voltam... Életem egyik legmeghatározóbb élménye volt ez a pár hónap. Tanultam belőle... minden okkal történik" – summázta az estét könnyes szemmel.

Jött a 23-as táska, ekkor Dóri elmondta, hogy leginkább az újrajátszástól tart. Ez most elkerülte, duplázott, így 200 ezerrel ment haza, ami tizede a múltkor megnyert, majd elhagyott kétmilliónak.